Листопад, 21 в 20:56

Ввечері 21 листопада на Харківщині пролунав вибух.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли ракетами С-300 селище Шевченкове на Харківщині.

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За словами голови ОВА, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. На жаль, загинула 38-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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