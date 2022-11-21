На Харківщині було чутно вибух
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Фото: Depositphotos
Ввечері 21 листопада на Харківщині пролунав вибух.
Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли ракетами С-300 селище Шевченкове на Харківщині.
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За словами голови ОВА, ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. На жаль, загинула 38-річна жінка. Ще двоє людей отримали поранення.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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