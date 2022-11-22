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Факти / Україна

На Запорізькій АЕС виявили нерадіоактивний витік після обстрілу – МАГАТЕ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Енергоблок №6 Запорізької АЕС

На Запорізькій атомній електростанції виявили пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згідно з висновками експертів, безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, попри значні руйнування на території.

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Проте генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один із найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.

Підтверджено статус шести реакторних блоків – він стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Тим не менш, експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.

– Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій, – сказав Гроссі.

Також експерти виявили пошкодження в обладнанні станції та її будівель. І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, заявили представники МАГАТЕ.

– Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити, – заявив Гроссі.

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Джерело: МАГАТЕ

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