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Факти / Україна

Окупанти розуміють, що їхні ЗМІ брешуть про втрати РФ у війні проти України – перехоплення ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втрати РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Серед російських військових є розуміння, що їхні ЗМІ поширюють фейкову інформацію щодо проведення “СВО” та втрати РФ у війні проти України. Про реальну ситуацію на фронті вони розповідають родичам.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило одну з таких розмов.

– Аж бесит, аж неохота новости включать…Вот подбили там два БМП или пять БМП, два танка, три танка, 300 наемников ЗСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки, – обурюється окупант.

Родич каже у відповідь, що, за чутками, йдеться уже про 80 тис. загиблих росіян.

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Зачепили вони і тему мобілізації, яка, за їхніми словами, просто призупинилася через зиму.

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