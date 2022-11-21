Окупанти розуміють, що їхні ЗМІ брешуть про втрати РФ у війні проти України – перехоплення ГУР
Фото: Генштаб ЗСУ
Серед російських військових є розуміння, що їхні ЗМІ поширюють фейкову інформацію щодо проведення “СВО” та втрати РФ у війні проти України. Про реальну ситуацію на фронті вони розповідають родичам.
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило одну з таких розмов.
– Аж бесит, аж неохота новости включать…Вот подбили там два БМП или пять БМП, два танка, три танка, 300 наемников ЗСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки, – обурюється окупант.
Родич каже у відповідь, що, за чутками, йдеться уже про 80 тис. загиблих росіян.
Зараз дивляться
Зачепили вони і тему мобілізації, яка, за їхніми словами, просто призупинилася через зиму.