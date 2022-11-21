Листопад, 21 в 11:19

Серед російських військових є розуміння, що їхні ЗМІ поширюють фейкову інформацію щодо проведення “СВО” та втрати РФ у війні проти України. Про реальну ситуацію на фронті вони розповідають родичам.

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило одну з таких розмов.

– Аж бесит, аж неохота новости включать…Вот подбили там два БМП или пять БМП, два танка, три танка, 300 наемников ЗСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки, – обурюється окупант.

Родич каже у відповідь, що, за чутками, йдеться уже про 80 тис. загиблих росіян.

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Зачепили вони і тему мобілізації, яка, за їхніми словами, просто призупинилася через зиму.