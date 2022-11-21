Листопад, 21 в 13:38

Ще 10 бойовиків “Л/ДНР” засудили до 13-15 років за ґратами за те, що вони добровільно приєднались до окупаційних угруповань країни-агресора.

– За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”. Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років. На початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ, – повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що серед засуджених – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

– Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції, – додали в СБУ.

Повідомляється, що суд визнав їх винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 КК).

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Також серед засуджених – командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

– Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, “2-го армейского корпуса”. Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України. Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року, – підкреслює СБУ.

Цього засудженого визнали винним у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у незаконних збройних формуваннях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 КК).