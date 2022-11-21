Листопад, 21 в 20:21

На Кінбурнській косі Миколаївської області триває військова операція в режимі тиші. Шторм у морі сприяє звільненню цієї території.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

– Специфіка ситуації полягає в географічних особливостях. Підтягування туди сил ворог здійснює з тимчасово окупованої території, тому він може собі дозволити поновлювати резерви навіть після того, як ми наносимо ураження. Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Наразі це військова операція в режимі тиші, – сказала вона.

За словами Гуменюк, територія оточена водою, тому цей регіон “не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ”.

Зараз дивляться

– У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі, – сказала вона.

Представниця ОК Південь додала, що контроль над косою дозволить убезпечити зерновий коридор із Миколаївського порту.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що на Кінбурнській косі залишаються російські війська, але це “питання часу”.