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Факти / Україна

Російські війська стають більш вразливими біля Сватового – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Інтенсивні артилерійські бої протягом останніх семи днів тривають навколо Сватового Луганської області.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет будівництву оборонних позицій, які майже напевно частково укомплектовані погано підготовленими мобілізованими резервістами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

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Завдяки тому, що російська південно-західна лінія фронту більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом військ РФ. Однак оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, найімовірніше, розглядатимуть утримання контролю над ним як свій політичний пріоритет, припускають у британській розвідці.

Водночас розвідники наголошують, що російські командири, ймовірно, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони.

Крім того, вони намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь Донецька. Але як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу.

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