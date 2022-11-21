Листопад, 21 в 9:20

Інтенсивні артилерійські бої протягом останніх семи днів тривають навколо Сватового Луганської області.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет будівництву оборонних позицій, які майже напевно частково укомплектовані погано підготовленими мобілізованими резервістами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

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– Завдяки тому, що російська південно-західна лінія фронту більше захищена вздовж східного берега річки Дніпро, сектор Сватового тепер, ймовірно, є більш вразливим оперативним флангом військ РФ. Однак оскільки Сватове є важливим населеним пунктом Луганської області, російські лідери, найімовірніше, розглядатимуть утримання контролю над ним як свій політичний пріоритет, – припускають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 21 November 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/NxOEkA8yFf ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/0J5AAllnxg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 21, 2022

Водночас розвідники наголошують, що російські командири, ймовірно, намагаються впоратися з військовими реаліями утримання надійної оборони.

Крім того, вони намагаються забезпечити ресурсами наступальні операції далі на південь Донецька. Але як оборонні, так і наступальні можливості Росії продовжують обмежуватися гострою нестачею боєприпасів та кваліфікованого персоналу.