Інтенсивні артилерійські бої протягом останніх семи днів тривають навколо Сватового Луганської області.

Як і на інших ділянках фронту, російські війська продовжують надавати пріоритет будівництву оборонних позицій, які майже напевно частково укомплектовані погано підготовленими мобілізованими резервістами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

