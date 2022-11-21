Створюють ешелони та вдосконалюють фортифікаційне обладнання: окупанти укріплюються на Херсонщині

Листопад, 21 в 19:54

На Криворізькому та Херсонському напрямках ворог створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Крім того, російські військові не припиняють артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

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– Ворог вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, у Херсоні пролунали вибухи. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені та загиблий.