Листопад, 21 в 18:28

Російський окупант з ПВК Вагнер здався в полон українським військовим, повоюваши півтора дня.

20-річний кулеметник Андрій Сорокін розповів, що під час бою не міг знайти собі місця, оскільки співслужбовці виганяли його з окопів.

– Сидів у окопі, а мені кажуть: Виходь, тут місця немає. Я пішов в інший окоп, тут уже “пташка” літала ваша. Так із окопа в окоп бігав, арта літала. А в мене вже була думка здатися, але я не знав, куди здаватися. Коли останній снаряд пролетів, я стрибнув у окоп і дивився на ваш дрон. Не очікував, що з окопів викидатимуть. Пробігся по колу всіма окопами, а після цього зрозумів, що треба йти за дроном ЗСУ, – сказав він.

Окупант зізнався, що хотів здатися в полон одразу після того, як приїхав в Україну. Але його випередив інший військовий, якого розстріляли за спробу втечі.

Зараз дивляться

Раніше ми писали, що ЗСУ взяли в полон російського окупанта, який ховався під ліжком у зруйнованому будинку.

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