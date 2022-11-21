У Херсоні будівлю СБУ можуть підірвати через неможливість провести її повне розмінування – Хлань

Листопад, 21 в 17:39

Будівлю СБУ у Херсоні можуть підірвати, адже неможливо провести її повне розмінування.

Про це на брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

– Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею національної поліції, — розповів Хлань.

Він стверджує, що російські військові залишили у приміщенні СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести його повне розмінування.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні, зокрема міну знайшли навіть під принтером.