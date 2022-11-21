Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Херсоні будівлю СБУ можуть підірвати через неможливість провести її повне розмінування – Хлань

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Херсоні будівлю СБУ можуть підірвати через неможливість провести її повне розмінування – Хлань

Будівлю СБУ у Херсоні можуть підірвати, адже неможливо провести її повне розмінування.

Про це на брифінгу заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

– Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею національної поліції, — розповів Хлань.

Читайте
У Херсоні окупанти замінували будівлю Нацполіції: вибухотехнікам довелось її підривати

Він стверджує, що російські військові залишили у приміщенні СБУ таку кількість мін, що немає можливості провести його повне розмінування.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що окупанти замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні, зокрема міну знайшли навіть під принтером.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка