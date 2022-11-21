У Києві пролунало три вибухи
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Місцеві пабліки пишуть про вибухи у Києві. Повітряна тривога у місті оголошена не була.
Мешканці столиці повідомляють, що вибухи чутно на Лівому березі Києва. Їх, за словами очевидців, було три.
Нагадаємо, що сьогодні на Київщині проходять навчання саперів.
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– Сьогодні, 21 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, – повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 271-шу добу.
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