Листопад, 21 в 16:37

Місцеві пабліки пишуть про вибухи у Києві. Повітряна тривога у місті оголошена не була.

Мешканці столиці повідомляють, що вибухи чутно на Лівому березі Києва. Їх, за словами очевидців, було три.

Нагадаємо, що сьогодні на Київщині проходять навчання саперів.

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– Сьогодні, 21 листопада, на території Вишгородського району проводяться навчання для саперів, – повідомляли у Київській обласній військовій адміністрації.

Слідкуємо за ситуацією.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 271-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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