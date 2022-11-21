Україна отримає від Норвегії майже $200 млн на закупівлю газу

Листопад, 21 в 19:20

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволл Ведум підписав угоду про надання Україні фінансування у розмірі NOK2 млрд ($195,2 млн за поточним курсом). Гроші виділені на закупівлю природного газу цієї зими.

На сайті норвезького уряду зазначено, що фінансування надішлють через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Від імені банку угоду підписано її першим віцепрезидентом Юргеном Рігтеринком.

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– Україна звернулася до Норвегії за підтримкою закупівлі природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді, що ЄБРР буде нашим партнером у закупівлі газу. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування, – зазначив Трюгве Слагсволд Ведум.

У повідомленні зазначено, що формальним одержувачем газу в Україні стане НАК Нафтогаз України.

Однак на практиці платежі будуть проводити безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення та виставлять рахунки за обсяг, який поставлять.

– У міру наближення зими в Україні Росія використовує енергію як зброю та завдає ударів по критично важливій інфраструктурі, намагаючись зламати опір України. Дії Росії є серйозним порушенням міжнародного права та завдають серйозних страждань народу України. Тому підтримка Норвегії у забезпеченні енергопостачання є життєво важливою для України, – прокоментувала угоду міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що уряд виділить Україні NOK10 млрд у 2022 та 2023 роках. З них 2 млрд призначені для закупівель газу.