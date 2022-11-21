Вивозили рештки і спалювали: у Херсоні окупанти використовували сміттєзвалище для знищення трупів своїх солдат

Листопад, 21 в 21:35

Російські військові використовували сміттєзвалище у Херсоні для спалювання трупів, ймовірно, своїх загиблих товаришів по службі.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяви місцевих мешканців.

Очевидці розповіли, що бачили, як на звалище приїжджали вантажівки, наповнені чорними мішками, які після цього спалювалися.

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– Щоразу, коли наша армія обстрілювала там росіян, вони вивозили рештки на звалище і спалювали, – каже мешканка Херсона 40-річна Ірина.

45-річна Світлана, яка разом зі своїм чоловіком Олександром роками возить сміття на звалище своєю вантажівкою, розповіла, що на в’їзді на смітник було встановлено російський блокпост.

– Нас не підпускали до території полігону, де спалювали тіла. Якось ми з чоловіком приїхали не в той час. Ми прийшли сюди, поки вони займалися своїми “справами”, і вони сильно вдарили мого чоловіка палицею по обличчю. Решток я не бачила, – розповідає жінка.

Жителі великого багатоквартирного будинку навпроти сміттєзвалища розповіли, що, коли там горіло, піднімалася велика хмара диму та наповнювала повітря нестерпним трупним запахом.

– Коли я відчула запах цього диму, мене занудило. І ще було страшно, бо пахло паленим волоссям, і знаєте, ще пахло так, як у стоматолога, коли вам свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно, – каже 60-річна Олеся.

Фото: ГУР