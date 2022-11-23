Листопад, 22 в 23:05

Російські окупанти ввечері 22 листопада обстріляли із артилерії три громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, за його словами, близько 18:00 зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії у Путивльській громаді. Обійшлося без руйнувань.

А о 21:00 ворог вдарив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. Тут нарахували 6 вибухів. Попередньо, також без руйнувань.

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Із САУ росіяни обстріляли і Дружбівську громаду. Загалом нарахували 20 прильотів, пошкоджено лінію електропостачання.

Живицький повідомив, що протягом дня росіяни також обстрілювали Есманську, Глухівську та Шалигинську громади. На щастя, без наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 272-у добу.

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Фото: Дмитро Живицький