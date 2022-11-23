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Факти / Україна

Більше 40 прильотів: ввечері артилерія РФ обстріляла Сумську область

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріли Сумщини

Російські окупанти ввечері 22 листопада обстріляли із артилерії три громади Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, за його словами, близько 18:00 зафіксовано 15 прильотів зі ствольної артилерії у Путивльській громаді. Обійшлося без руйнувань.

А о 21:00 ворог вдарив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. Тут нарахували 6 вибухів. Попередньо, також без руйнувань.

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Із САУ росіяни обстріляли і Дружбівську громаду. Загалом нарахували 20 прильотів, пошкоджено лінію електропостачання.

Живицький повідомив, що протягом дня росіяни також обстрілювали Есманську, Глухівську та Шалигинську громади. На щастя, без наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 272-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Дмитро Живицький

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