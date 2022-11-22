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Факти / Світ

Більшість частин іранських БПЛА виробляють компанії з Європи та США – ГУР

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Shahed Шахед

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, що більшість частин іранських БПЛА були вироблені компаніями з США та Європи.

Такі дані вдалось отримати, проаналізувавши збиті в Україні іранські безпілотники. 

Повідомляється, що це викликає занепокоєння серед західних чиновників та аналітиків і спонукає уряд США до розслідування. 

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Так, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників – американського виробництва. 

– Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим, – уточнили в ГУР.

Раніше повідомлялось, що співробітники воєнної розвідки України з’ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.

Управління зазначило, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії передадуть до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.

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Фото: Defense of Ukraine

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