Більшість частин іранських БПЛА виробляють компанії з Європи та США – ГУР
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, що більшість частин іранських БПЛА були вироблені компаніями з США та Європи.
Такі дані вдалось отримати, проаналізувавши збиті в Україні іранські безпілотники.
Повідомляється, що це викликає занепокоєння серед західних чиновників та аналітиків і спонукає уряд США до розслідування.
Так, фахівці воєнної розвідки України дослідили, що три чверті компонентів іранських безпілотників – американського виробництва.
– Ці висновки були зроблені після того, як українські воїни збили кілька безпілотників, у тому числі Mohajer-6, який приземлився неушкодженим, – уточнили в ГУР.
Раніше повідомлялось, що співробітники воєнної розвідки України з’ясували, звідки походять комплектуючі безпілотника, який росіяни закупили в Ірану для ведення бойових дій в Україні. Також фахівці ГУР МО України виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану – фарсі.
Управління зазначило, що всі докази причетності представників іноземних країн до постачання зброї та її комплектуючих терористичній Росії передадуть до міжнародних організацій для накладення на них економічних санкцій.
Фото: Defense of Ukraine