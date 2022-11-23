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Факти / Україна

Франція надасть Україні кредит на суму до €100 млн

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Франція надасть Україні кредит на суму до €100 млн
Фото: Depositphotos

Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит до €100 млн на пільгових умовах.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

– Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до €100 млн для здійснення фінансування видатків загального фонду держбюджету, – йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами, на суму кредиту нараховуються відсотки за процентною ставкою 1,04% річних.

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Остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 року від дати укладення кредитного договору).

Залучення коштів здійснюється відповідно до кредитного договору між Україною і Французьким агентством розвитку.

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Джерело: Мінфін
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