Листопад, 22 в 9:50

Наразі російські окупанти потерпають більше від погодних умов, ніж українські військові. Тому кількість атак на наші позиції, зокрема на Донецькому напрямку, скорочується.

Водночас посилюються артилерійські обстріли, але фізично ворог не готовий до збройної боротьби у зимових умовах. Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Він зазначив, що на інших напрямках російські військові намагаються окопатися, тому втрати серед загарбників будуть менші. Однак це не означає, що ЗСУ припиняють наступальні дії.

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Зокрема, за словами експерта, українські військові продовжують активно тиснути на ворога на Сватівському напрямку і заважають окупантам на Херсонському та Запорізькому напрямках.

– Росія до такої війни взимку не готувалася. Тому запасів, які могли б забезпечити стійкість оборони або проведення наступальних операцій, у росіян просто немає. Саме через це вони фізично не можуть забезпечити виконання завдань, які ставить Кремль, – пояснив експерт.

Водночас Сергій Грабський наголосив, що українська армія воює вже майже дев’ять років, зокрема і взимку. Тому ЗСУ більш підготовлені, мобільні і маневрені.

Це вказує на те, що інтенсивність бойових дій залишатиметься на такому ж високому рівні. Однак це залежить від того, які завдання ставить наше командування і чого хоче керівництво РФ від своєї армії.

Сергій Грабський не виключає, що частину російських сил, які були відведені з Херсонського напрямку, РФ перекине на Донбас, щоб посилити атаки на українські укріплені позиції.

Однак експерт наголосив, що на фронті, протяжністю майже 2 тис. км, переміщення до 10-15 тис. особового складу не сильно вплине на перебіг бойових дій.

Також Сергій Грабський прокоментував ймовірну загрозу повторного наступу з боку Білорусі. Він не виключає, що з білоруського напрямку можуть бути провокації, певні демонстраційні дії чи спроба прориву.