Листопад, 22 в 18:01

Українські правоохоронці розпочали провадження за фактом віроломства російських військових, які імітували здачу в полон до ЗСУ, після чого відкрили вогонь.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

За даними ОГПУ, Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення військовослужбовцями ЗС РФ віроломства. Відповідно, було розпочато кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438) КК України.

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Співробітники прокуратури провели моніторинг ЗМІ щодо ситуації в селищі Макіївка Луганської області, де російські військові, імітуючи здачу у полон до військовослужбовців Збройних сил України, відкрили вогонь по українських захисниках.

– Такі дії забороняються міжнародним гуманітарним правом, – повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що під час досудового розслідування будуть вжиті заходи для встановлення усіх обставин даної події, а також надана правова оцінка всім її учасникам.

Довідково додамо, що відповідно до ст. 37 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) від 08 червня 1977 року, заборонено вбивати, завдавати поранення або брати в полон противника, вдаючись до віроломства. Віроломством вважаються дії, спрямовані на те, щоб викликати довіру противника і примусити його повірити, що він має право на захист або зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права, застосовуваного в період збройних конфліктів, з метою обману такої довіри.

Раніше Міноборони РФ заявило, що українські військові нібито розстріляли солдат ЗС РФ, які намагалися здатися в полон. Через це Москва направлиа звернення до міжнародних організацій.

Український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що під час подій, які, ймовірно, стались в Макіївці Луганської області, і які частково зафіксовані на відео, мала місце російська провокація.

Про віроломство військових ЗС РФ, що воєнним злочином, повідомляв український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його оцінкою, російські солдати не можуть вважатися військовополоненими, якщо спочатку здавались в полон, а потім відкрили вогонь у тих, хто мав їх полонити. Таким чином окупаційні війська РФ вчиняють віроломство.

Фото: зняток з відео