Листопад, 22 в 7:50

На Кінбурнській косі все ще перебувають російські сили. Але Збройні сили України продовжують військову операцію.

Про це в ефірі телемарафону повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Вона наголосила: щойно Кінбурнська коса буде звільнена або будуть суттєві результати, про це відзвітують. Поки що Гуменюк просить усіх дотримуватися режиму тиші й не поширювати зайву інформацію, оскільки вона певним чином впливає і на настрої людей.

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Також Наталія Гуменюк додала, що російські кораблі продовжують чергувати у Чорному морі. Однак свої ракетоносії росіяни загнали у пункти базування. Ймовірно, їм дещо заважає шторм.

Крім того, спостерігається розтягування сил і маневрування кораблів у бік Новоросійська (місто в РФ у Краснодарському краї, де розташований великий торговий порт, – Ред.).

Однак Наталія Гуменюк наголосила, що відсутність ракетоносіїв на чергуванні – це не привід розслаблятися. Оскільки дуже швидко, протягом двох-трьох годин, російські кораблі можуть бути виведені на бойовий курс.