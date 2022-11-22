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Факти / Україна

PIN-UP FOUNDATION придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
® Партнерський матеріал
PIN-UP FOUNDATION придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену

Чисельні обстріли об’єктів критичної інфраструктури з боку Росії виводять з ладу енергосистему життєво важливих об’єктів українських міст.

Потреба в безперебійному забезпеченні електроенергією з’явилася у Харківського метрополітену. Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION відгукнувся на запит метрополітену і придбав генератор Aksa.

Він допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу метрополітену під час відсутності енергопостачання. Це надасть харків’янам можливість безпечно користуватися підземкою.

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Жорсткі обстріли Росії по території України завдають значних пошкоджень критичній інфраструктурі, що суттєво впливає на кожного українця. Одна з ключових складових нормального життя людей це безперебійна робота міського транспорту.

Наш благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION допомагає українцям, тому ми одразу відгукнулися на запит Харківського метрополітену й закупили необхідне обладнання. Долаємо перешкоди та наближаємо перемогу разом! – прокоментувала Марина Ільїна, засновниця PIN-UP FOUNDATION.

харківське метро

Організатори ініціативи – комунальна установа Офіс Реформ і  PIN-UP FOUNDATION.

Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, спрямованими на розвиток України.

Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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