PIN-UP FOUNDATION придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
Чисельні обстріли об’єктів критичної інфраструктури з боку Росії виводять з ладу енергосистему життєво важливих об’єктів українських міст.
Потреба в безперебійному забезпеченні електроенергією з’явилася у Харківського метрополітену. Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION відгукнувся на запит метрополітену і придбав генератор Aksa.
Він допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу метрополітену під час відсутності енергопостачання. Це надасть харків’янам можливість безпечно користуватися підземкою.
– Жорсткі обстріли Росії по території України завдають значних пошкоджень критичній інфраструктурі, що суттєво впливає на кожного українця. Одна з ключових складових нормального життя людей – це безперебійна робота міського транспорту.
Наш благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION допомагає українцям, тому ми одразу відгукнулися на запит Харківського метрополітену й закупили необхідне обладнання. Долаємо перешкоди та наближаємо перемогу разом! – прокоментувала Марина Ільїна, засновниця PIN-UP FOUNDATION.
Організатори ініціативи – комунальна установа Офіс Реформ і PIN-UP FOUNDATION.
Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, спрямованими на розвиток України.
Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP FOUNDATION покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.