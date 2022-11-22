PIN-UP FOUNDATION придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену

Чисельні обстріли об’єктів критичної інфраструктури з боку Росії виводять з ладу енергосистему життєво важливих об’єктів українських міст.

Потреба в безперебійному забезпеченні електроенергією з’явилася у Харківського метрополітену. Благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION відгукнувся на запит метрополітену і придбав генератор Aksa.

Він допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу метрополітену під час відсутності енергопостачання. Це надасть харків’янам можливість безпечно користуватися підземкою.

– Жорсткі обстріли Росії по території України завдають значних пошкоджень критичній інфраструктурі, що суттєво впливає на кожного українця. Одна з ключових складових нормального життя людей – це безперебійна робота міського транспорту.

Наш благодійний фонд PIN-UP FOUNDATION допомагає українцям, тому ми одразу відгукнулися на запит Харківського метрополітену й закупили необхідне обладнання. Долаємо перешкоди та наближаємо перемогу разом! – прокоментувала Марина Ільїна, засновниця PIN-UP FOUNDATION.