РФ пробує різні стратегії обстрілу енергетичної інфраструктури України – Кудрицький

Листопад, 22 в 16:32

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що росіяни пробують різні стратегії атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди за один раз.

Він зазначив, що під час останньої масованої атаки 15 листопада агресори зосередились на енергооб’єктах, які знаходяться у західних регіонах.

– Вони пробують різні стратегії, так, щоб завдати якнайбільше шкоди за один раз. У даному випадку вони обрали станції та підстанції в західному регіоні. Але так не завжди. Під час інших атак це можуть бути інші важливі енергорайони, – сказав Кудрицький.

Він також нагадав, що на початку вересня ворог здійснив масовану атаку на енергооб’єкти у Харкові, пізніше це була Київська область та інші регіони. Тож географія обстрілів, за його словами, дуже широка.

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Фото: Укренерго