Листопад, 22 в 16:39

У вівторок, 22 листопада, внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона загинуло троє людей.

Про це повідомив начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко. За його словами, окупанти влучили в 12 місць в обласному центрі.

Раніше голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомляла, що окупанти пошкодили газопровід.

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– Сталось це о 12:01, снаряд влучив в газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Місто продовжують обстрілювати навіть зараз, – сказала вона.

Внаслідок атак пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі.

Нагадаємо, що в результаті ударів військ РФ по Херсону 21 листопада загинули двоє людей, ще семеро місцевих жителів отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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