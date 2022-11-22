У Херсоні окупанти влучили у газопровід, загинули троє людей
У вівторок, 22 листопада, внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона загинуло троє людей.
Про це повідомив начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко. За його словами, окупанти влучили в 12 місць в обласному центрі.
Раніше голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомляла, що окупанти пошкодили газопровід.
– Сталось це о 12:01, снаряд влучив в газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Місто продовжують обстрілювати навіть зараз, – сказала вона.
Внаслідок атак пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі.
Нагадаємо, що в результаті ударів військ РФ по Херсону 21 листопада загинули двоє людей, ще семеро місцевих жителів отримали поранення.
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