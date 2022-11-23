Листопад, 22 в 23:36

Ввечері 22 листопада у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Російські окупанти продовжують атакувати Херсон. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло троє людей.

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Як повідомив начальник цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко, окупанти влучили в 12 місць в обласному центрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 272-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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