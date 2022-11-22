Листопад, 22 в 17:50

У панельну багатоповерхівку у спальному районі столиці прилетіло 15 березня. Уламки ракети пошкодили трубу газопостачання, внаслідок цього вигоріли 80% квартир. Відновлювати будинок розпочали у червні, нині роботи на завершальному етапі.

Уже за тиждень почнуть заселяти мешканців. Але робитимуть це не одночасно, а поверхами, розповів Фактам ICTV Олександр Акімов, директор комунального підприємства Житлоінвестбуд-УКБ, який є замовником робіт.

У Києві завершують відновлення будинку на Чорнобильській, який росіяни обстріляли навесні / 3 фотографии

У 16-поверхівці на Чорнобильській, 9А підсилили несучі конструкції, повністю замінили усі комунікації, поставили нові ліфти, пожежну сигналізацію. Відбудували багатоповерхівку за сучасними нормами енергоефективності: всюди замінили вікна та двері, утеплили фасад будинку.

Зараз дивляться

У багатоповерхівці 126 квартир, більшість вигоріли. У кожній зробили ремонт – встановили усю сантехніку, поклеїли шпалери, зробили підлогу, встановлять по газовій плиті. Комунікації у будинку вже підключенні: є газ, опалення, вода. Тож з наступного тижня мешканців почнуть заселяти.

Загалом у Києві внаслідок російських ракетних атак пошкоджено 293 житлові будинки. З них 16 мали серйозні руйнування, решта потребували заміни вікон, дверей, які було пошкоджено вибуховою хвилею. У Житлоінвестбуді наголосили, завершують роботи у більшості будинків.

У Києві завершують відновлення будинку на Чорнобильській, який росіяни обстріляли навесні / 5 фотографий

– Роботи тривають. По 16-ти, які постраждали суттєво, ми 14 будинків завершимо цього року, 2 будуть перехідні на наступний рік. Це будинки, які були пошкоджені пізніше, на Глибочицькій. Там зараз виконують роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій. Не всі роботи можна виконати до кінця року. Нам потрібен час, десь до другого кварталу 2023, – розповів Олександр Акімов.

Відновлюють 16 київських будинків за гроші з резервного фонду міста, загалом на це виділили 500 млн гривень. А ось у будинках, де пошкоджені лише вікна та двері, роботи виконують за державний кошт – 200 млн гривень.

Крім цього фахівці нині обстежують нещодавно пошкоджену п`ятиповерхівку, куди 15 листопада влучив уламок російської ракети та де зайнялася пожежа. У Житлоінвестбуді наголошують, що за візуальним виглядом пошкоджень будинок можна відновити. Сподіваються, роботи почнуть ще цього року.