Український електронний підпис можна буде використати в ЄС

Листопад, 22 в 20:08

Українці зможуть використовувати свої кваліфіковані електронні підписи (КЕП) у Європейському Союзі для отримання певних послуг.

Відповідну постанову у вівторок, 22 листопада, схвалив Кабінет міністрів.

Натомість європейський електронний підпис буде визнаний в Україні.

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– Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше, – прокоментували у Мінцифри.

Зазначається, що цей процес є довготривалим, але експериментальний проєкт дозволить вирішити нагальні потреби у сфері електронних послуг до укладення угоди з ЄС.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вступ України в ЄС можливий до завершення війни.