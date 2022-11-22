В Дебальцеве на Донеччині окупанти перемістили підрозділи з Чечні та зі складу ПВК Вагнер – Генштаб
В Дебальцеве на Донеччині окупанти перемістили окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу ПВК Вагнер з метою нарощення угруповання військ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
– У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти, – йдеться у повідомленні.
Крім цього, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області.
За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.
Також у Генштабі повідомили, що протягом поточної доби українські захисники завдали два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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