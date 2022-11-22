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Факти / Україна

В Дебальцеве на Донеччині окупанти перемістили підрозділи з Чечні та зі складу ПВК Вагнер – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

В Дебальцеве на Донеччині окупанти перемістили окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу ПВК Вагнер з метою нарощення угруповання військ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області.

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За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Також у Генштабі повідомили, що протягом поточної доби українські захисники завдали два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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