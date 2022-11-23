Британія вперше передасть Україні гелікоптери Sea King – Бен Воллес

Листопад, 23 в 10:43

Київ вперше отримає від Великої Британії три гелікоптери Sea Kings, перший уже прибув в Україну.

Про це заявив глава британського Міноборони Бен Воллес під час поїздки до Норвегії, де на зустрічі із союзниками обговорює військову підтримку України.

За його словами, українські льотчики протягом останніх шести тижнів проходили навчання у Британії з пілотування та обслуговування вертольотів.

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Воллес також сказав, що Лондон надасть додатково 10 тис. артилерійських снарядів, які допоможуть ЗСУ підтримувати безпеку на нещодавно звільнених територіях.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими ВПС та Військово-морським флотом. Останній був знятий з озброєння у 2018 році.

Новий британський прем’єр-міністр Ріші Сунак 19 листопада вперше відвідав Київ. За результатами візиту він оголосив про пакет допомоги на 50 млн фунтів, що містить 125 зенітних установок та обладнання для протидії іранським безпілотникам.