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Факти / Україна

Кличко повідомив, коли в столиці знову з’являться вода та світло

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що сьогодні до кінця доби жителі столиці матимуть світло і воду.

Про це Кличко заявив у ефірі телеканалу Київ.

За його словами, працівники Київенерго та водоканалу оглядають місце прильотів ворожих ракет та працюють над відновленням постачання світла та води киянам.

Зараз дивляться

– Я сподіваюся, що найближчим часом буде більш об’єктивна картина, але енергетики працюють. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрику відновлять, і відновлять водопостачання, – сказав Віталій Кличко.

Проте зарано говорити про конкретний час завершення усіх відновлювальних робіт.

– Ми робимо все, щоб відновити і електрику і водопостачання сьогодні ввечері, – наголосив мер столиці.

Нагадаємо, що російська армія здійснила масований ракетний обстріл всієї території України. Через атаки знеструмлено більшість областей, майже вся Україна залишилися без світла та водопостачання.

Всі атомні електростанції, більша частина ТЕС та ГЕС України були частково знеструмлені

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