Морози пришвидшать звільнення Луганської області – Гайдай

Листопад, 23 в 13:06

З настанням морозів звільнення Луганської області відбуватиметься швидше. Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– На напрямку Сватове – Кремінна – ініціатива на боці ЗСУ, а Білогорівку атакують російські “зеки”, – пише він у себе в Telegram.

Гайдай зазначає, що на Луганщині і досі зберігається несприятлива погода, тож наші захисники не можуть рухатись швидко.

– Але є і плюси – орки теж не можуть наступати технікою на Білогорівку. Чекаємо на морози, тоді “деокупаційні справи” підуть швидше, – висловив думку Гайдай.

21 листопада він заявляв, що російські окупанти не припиняють атакувати Білогорівку і вже повністю зруйнували Макіївку.

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Він додав, що на напрямку Сватове – Кремінна українські військові поступово просуваються вперед.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий раніше теж зазначав, що на Луганському напрямку російські окупанти вже більше обороняються, ніж контратакують – ініціатива в руках ЗСУ.

Фото: Сергій Гайдай