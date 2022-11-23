На Вінниччині ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури
РФ атакувала Вінницьку область.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
– Вінницька область знаходиться під обстрілом ворога – об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях! – написав він на своїй сторінці у Telegram.
Під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у багатьох областях – Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Одесі, а також у Києві та Київській області.
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