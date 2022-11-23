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Факти / Україна

На Вінниччині ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Вінниччині ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

РФ атакувала Вінницьку область.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

– Вінницька область знаходиться під обстрілом ворога – об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях! – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у багатьох областях – Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Одесі, а також у Києві та Київській області.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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