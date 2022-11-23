Листопад, 23 в 14:36

РФ атакувала Вінницьку область.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

– Вінницька область знаходиться під обстрілом ворога – об’єкти критичної інфраструктури! Залишайтесь в укриттях! – написав він на своїй сторінці у Telegram.

Під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи у багатьох областях – Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській, Одесі, а також у Києві та Київській області.

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