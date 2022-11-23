Під Києвом встановлюють 30-тонні вогневі споруди на випадок повторного наступу військ РФ

Листопад, 23 в 13:06

У Київській області на основних шляхах імовірного висування російських військ встановлюються довготривалі вогневі споруди із урахуванням досвіду початку вторгнення у лютому.

Про це повідомив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Так, на взводних та ротних опорних пунктах обладнуються місця для укриття та проживання особового складу та встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою. Загальна вага однієї такої споруди – близько 30 тонн. Вона складається з кількох елементів, відлитих зі спеціального армованого бетону, – пояснив він.

За його словами, такі конструкції необхідні для безпеки військових та ефективного вогневого ураження противника.

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– Будь-які спроби противника захопити столицю – приречені! – переконаний Павлюк.

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Фото: Олександр Павлюк