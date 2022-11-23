Росія готує напад на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW

Листопад, 23 в 7:28

Аналітики інституту вивчення війни ISW припустили, що Росія створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором у Бєлгородській області РФ.

Аналітики вважають, що таким чином, ймовірно, Кремль намагається відновити громадську підтримку війни в Україні.

Експерти зазначають, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що українські війська прагнуть вторгнутися в Бєлгородську область. Водночас інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

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При цьому губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії Засічна на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що Вагнер будує Засічну лінію після зміни назви з Лінії Вагнера, оскільки “багатьом у Росії не подобається діяльність приватної військової компанії Вагнер”.

Аналітики відзначають, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію, і не має можливості зробити це в таких масштабах, на переконання експертів ISW.

В інституті також відзначають, що підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.

Джерело: ISW