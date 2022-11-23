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Факти / Україна

У Львові звучать вибухи, місто залишилося без світла

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Вибух
Фото: Depositphotos

В середу, 23 листопада, у Львові прозвучали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Зазначається, що це попередня інформація. Підтвердження цих даних з офіційних джерел поки що немає.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий закликав усіх залишатись в укритті.

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– Все місто – без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях, – написав Садовий у себе в Telegram.

Зазначимо, що тривога лунає по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму.

ЗМІ та місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи у Києві, Київській області, Дніпропетровській області, Одесі, Полтавській, Запорізькій областях, Херсоні, Миколаєві.

Новина доповнюється…

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