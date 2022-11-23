ЗСУ знищили за добу ще 410 російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати РФ у війні проти України сягнули 85 410 вбитими. Зокрема, 410 окупантів ліквідовано за останню добу. Найбільше – на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 листопада.
ЗСУ за день також знищили два танки ворога, п’ять броньованих машин і стільки ж артилерійських систем.
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Орієнтовні бойові втрати Росії з 24 лютого:
- особовий склад ‒ близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 2 897 (+2);
- бойові броньовані машини – 5 832 (+5);
- артилерійські системи – 1 887 (+5);
- РСЗВ – 395;
- засоби ППО ‒ 209;
- літаки – 278;
- гелікоптери – 261;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537;
- крилаті ракети ‒ 480;
- кораблі/катери ‒ 16;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 396 (+3);
- спеціальна техніка – 161.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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