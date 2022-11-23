Листопад, 23 в 9:46

Втрати РФ у війні проти України сягнули 85 410 вбитими. Зокрема, 410 окупантів ліквідовано за останню добу. Найбільше – на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 листопада.

ЗСУ за день також знищили два танки ворога, п’ять броньованих машин і стільки ж артилерійських систем.

Зараз дивляться

Орієнтовні бойові втрати Росії з 24 лютого:

особовий склад ‒ близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано;

танки ‒ 2 897 (+2);

бойові броньовані машини – 5 832 (+5);

артилерійські системи – 1 887 (+5);

РСЗВ – 395;

засоби ППО ‒ 209;

літаки – 278;

гелікоптери – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537;

крилаті ракети ‒ 480;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 396 (+3);

спеціальна техніка – 161.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.