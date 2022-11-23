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Факти / Україна

ЗСУ знищили за добу ще 410 російських окупантів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Війна в Україні, ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати РФ у війні проти України сягнули 85 410 вбитими. Зокрема, 410 окупантів ліквідовано за останню добу. Найбільше – на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 листопада.

ЗСУ за день також знищили два танки ворога, п’ять броньованих машин і стільки ж артилерійських систем.

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Орієнтовні бойові втрати Росії з 24 лютого:

  • особовий склад ‒ близько 85 410 (+410) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 2 897 (+2);
  • бойові броньовані машини – 5 832 (+5);
  • артилерійські системи – 1 887 (+5);
  • РСЗВ – 395;
  • засоби ППО ‒ 209;
  • літаки – 278;
  • гелікоптери – 261;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537;
  • крилаті ракети ‒ 480;
  • кораблі/катери ‒ 16;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 396 (+3);
  • спеціальна техніка – 161.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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