Листопад, 24 в 20:08

Арештовано колекційні автівки та скіфське золото, яке належить підозрюваним в колабораціонізмі та пособництві РФ посадовцям Мотор Січ.

Серед вилученого 7 елітних автомобілів, які перебували у володінні президента акціонерного товариства, 4 з них є раритетними, катер, зброя, майже 100 старовинних золотих прикрас, частина яких датується 450-550 рр н.е. та була популярною у населення Криму і півдня України.

– Це рідкісні ювелірні прикрасами, що відносяться до унікальних матеріальних та духовних пам’яток давнини. Також вилучено понад 400 монет, частина з яких датована ІІІ ст. до н.е. і понад 50 золотих пластин, – зазначають в Офісі генпрокурора.

Автівки та скіфське золото: арештовано майно президента Мотор Січ / 10 фотографий

За клопотанням прокурорів на вилучене майно судом накладено арешт.

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Процес відбувався за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках розслідування кримінального провадження стосовно президента АТ Мотор Січ та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.