Листопад, 24 в 1:07

У Київській області вдалося під’єднати до електропостачання 20% споживачів. У столиці світло може з’явитися у першій половині дня.

Про це президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, ситуація у Києві дуже складна. Енергетики будуть працювати усю ніч.

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– Київ – дуже складна ситуація, роботи триватимуть всю ніч. Очікуємо результат вже на завтра, на першу половину дня. Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи лишилися без енергії… Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є, – наголосив президент.

На Чернігівщині також складна ситуація, проте місцеві енергетики шукають можливості подати людям світло. На Черкащині вся критична інфраструктура працює. Тривають роботи із забезпечення електроенергією побутових споживачів.

В Одеській області водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%. Для побутових споживачів електрики поки мало, лише 10%, але до ранку має бути більше.

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На Волині десятки тисяч споживачів вже під’єднано.

– Тернопільщина – підключаємо по районах. Львівщина була повністю вимкнена, станом на зараз понад 90% під’єднано, – наголосив президент України.

За словами глави держави, коли увечері він отримував звіти про відновлення енергопостачання, то 11 областей мали позначку “вся область без електрики”.

Однак станом на початок ночі до електропостачання під’єднуються нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово.

Зеленський повідомив, що 23 листопада Росія випустила по Україні 67 ракет.