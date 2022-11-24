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Факти / Україна

Карта бойових дій на 24.11.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 24 листопада, –  дев’ять місяців із дня повномасштабного вторгнення Росії до України.

Напередодні українські захисники знищили 51 із 67 крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе типу Ланцет, які запустила РФ.

Столицю окупанти атакували 30 ракетами. 20 із них українські військові ліквідували.

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Карта бойових дій в Україні на 24.11.2022

Карта бойових дій 24 листопада 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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