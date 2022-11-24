Мінус 10 одиниць важкої техніки та 310 окупантів: втрати РФ на 24 листопада
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 310 російських окупантів. Станом на 24 листопада загальна кількість відмінусованого особового складу противника становить близько 85 720 осіб.
Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
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- танків ‒ 2898 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,
- артилерійських систем – 1889 (+2) од,
- РСЗВ – 395 од,
- засобів ППО ‒ 209 од,
- літаків – 278 од,
- гелікоптерів – 261 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 531 (+51) од,
- кораблів /катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 161 од.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.