Листопад, 24 в 10:53

За минулу добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 310 російських окупантів. Станом на 24 листопада загальна кількість відмінусованого особового складу противника становить близько 85 720 осіб.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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танків ‒ 2898 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5837 (+7) од,

артилерійських систем – 1889 (+2) од,

РСЗВ – 395 од,

засобів ППО ‒ 209 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1547 (+10) од,

крилатих ракет ‒ 531 (+51) од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4400 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 161 од.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.