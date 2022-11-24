Може бути зрежисовано: Маляр про відео зі спробою росіян здатися в полон

Листопад, 24 в 14:04

В Україні триває війна, тому такі відео, зокрема інцидент з інсценуванням здачі в полон російських військових у Макіїці на Луганщині, які відкрили вогонь на ураження по військових ЗСУ, з’являються часто і вони вивчаються.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Відео, які з’являються в мережі, вивчаються на предмет того, чи не є це фейком, чи не є зрежисованим чимось. Водночас із відео очевидно, якщо дивитися в уповільненому режимі, що це не українські військові роблять, – сказала вона.

Маляр наголосила, що це не та історія, з приводу якої мають бути офіційні заяви Міноборони чи Генштабу, “тому що таких відео з’являється чимало, бо зараз війна”.

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Днями омбудсмен Дмитро Лубінець, коментуючи відео, яке, ймовірно, зняте 12 листопада у селищі Макіївка, заявив, що окупанти інсценували здачу в полон та вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.

За його словами, у такому випадку російські солдати не можуть вважатися військовополоненими, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство.