Наша розвідка не підтверджує масове завезення РФ хімічної зброї в Україну – Громов

Листопад, 24 в 18:46

Ризик застосування РФ хімічної зброї в Україні існує, проте розвідка не підтверджує масове завезення боєприпасів з отруйними речовинами на нашу територію. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, на території України діють підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії, відповідно хімічна зброя у них точно є.

– Але розвідка на сьогодні не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами. Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання, – наголосив він.

Громов каже, що з боку росіян були такі спроби, проте у військовослужбовців ЗСУ є засоби для захисту органів дихання та шкіри.

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Раніше видання Politico із посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що США побоюються можливості застосування Росією хімічної зброї у війні проти України, якщо її війська продовжать зазнавати невдач на фронті.