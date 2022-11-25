Листопад, 24 в 22:25

На Київщині зросла кількість жертв масованого ракетного обстрілу, який країна-агресор Росія здійснила 23 листопада.

Про це поінформував голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

– Київщина. Внаслідок вчорашнього обстрілу, станом на зараз, у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Кулеба також розповів, що енергетики продовжують ремонтні роботи в регіоні, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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Наразі цілодобово працюють близько ста бригад. Без електрики поки що залишаються 70% мешканців Київщини.

Кулеба радить користуватися Пунктами незламності, де можна зарядити телефони та погрітися.

– Інфраструктуру та житло ми відбудуємо. Але людські життя не повернемо. Проте помстимося за кожного. РФ нестиме відповідальність за усі злочини, – підсумував він.

Як поінформували сьогодні в ДСНС, російські окупанти вбили десятьох людей та травмували ще 55 під час масованої атаки на Україну 23 листопада.

Відомо, що в Києві загинули троє людей, 11 постраждали. За даними Національної поліції, лише у Вишгороді (Київська область) під час російської атаки зазнали поранень 35 громадян, 5 людей загинуло.

Джерело: Telegram-канал Олексія Кулеби

Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова