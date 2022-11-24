Стояв на балконі: людині уламком відірвало голову під час обстрілу Вишгорода

Листопад, 24 в 13:19

У Вишгороді через ракетних удар Росії 23 листопада постраждало 35 людей, з них 5 загинуло – 4 чоловіки, одна жінка. Одній людині уламком відірвало голову, коли та перебувала на балконі.

– Один із загиблих стояв на балконі, і йому уламком відірвало голову. Хочу зазначити, що тривога лунала вже багато часу, але люди не переходили в укриття. Цей випадок показує, що немає безпечної території. Якщо б ці мешканці цих будинків перейшли в укриття, то вони залишились би живими, – заявив під час брифінгу очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зазначається, що тіла виявляли поліцейські як біля будинку, так і в середині.

– Сьогодні вранці померла жінка – п’ята жертва вибуху. 30 людей перебувають у лікарні, – заявив начальник Нацполіції.

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Крім того, серед постраждалих – 6 дітей, вони отримали легкі поранення.

Загалом пошкоджено чотири будинки, дитячий садок та навчальний заклад. Водночас зараз на місці вже розгорнуто пункти незламності та обігріву.

Всього на Київщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 будинків у Забір’ї, Чабанах, Глевасі та Українці, постраждала 41 людина.

– На жаль, чоловік із 1 поверху багатоповерхівки у Фастівському районі також отримав осколкове поранення, – сказав начальник облполіції.

Також постраждали 6 співробітників енергетичної галузі.

При цьому він зазначив, що було пряме влучення ракети.

– Щодо руйнувань у приватному секторі (у Чабанах та Глевасі під Києвом, – Ред.) треба проводити розслідування (що саме було ціллю російських ракет, – Ред.). А те, що я особисто бачив у Вишгороді… за всіма ознаками ми бачимо, що є пряме влучення ракети, є відповідна воронка, і поблизу майже кілометр немає жодних таких цілей, які могла б знищувати РФ. Об’єкти критичної енергетичної інфраструктури знаходяться на значній відстані, – сказав Нєбитов.

Він додав, що “можливо, це неточні координати, можливо свідоме залякування нашого населення, щоб був хаос, невдоволення”.

Нагадаємо, що 23 листопада Росія 70 ракетами та 5 дронами атакувала міста України, внаслідок чого в багатьох містах зникло світло та водопостачання.

Фото: Андрій Нєбитов