Листопад, 24 в 22:50

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив, що в Криму були ліквідовані іранські військові радники.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian, і попередив, що будь-які інші іранці, які перебувають на окупованій українській території на підтримку вторгнення Москви, також стануть мішенню.

За словами Данілова, іранці були присутні в Криму, щоб допомогти Росії керувати збройними безпілотниками Shahed-136, поставленими урядом Тегерана, але не сказав, скільки їх було вбито.

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Раніше в ізраїльській пресі в жовтні з’явилися повідомлення про те, що 10 інструкторів з Ірану загинули внаслідок ударів українських військових в окупованому Криму. Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде переслідуватися.

– Вас не повинно бути там, де вас не повинно бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми маємо їх убити, – сказав Данілов в інтерв’ю.

Хвиля за хвилею російських повітряних атак, включно з ударами безпілотників і ракет, із жовтня обрушувалися на цивільну енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого в країні почалися відключення електрики. Президент Володимир Зеленський заявив на засіданні Ради безпеки ООН у середу, що ці атаки “є очевидним злочином проти людяності”, і сказав, що Київ висуне резолюцію, яка засуджує “будь-які форми енергетичного терору”.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 24 листопада спробував звинуватити Україну, заявивши, що вона може “припинити всі можливі страждання цивільного населення”, якщо виконає “вимоги російської сторони”.

Після початкового заперечення присутності іранських безпілотників в Україні, уряд Тегерана заявив, що поставив “невелику кількість” безпілотних літаків до Росії за кілька місяців до того, як Володимир Путін почав тотальне вторгнення в Україну в лютому. Іран заперечує відправку своїх інструкторів, щоб допомогти росіянам керувати безпілотниками з окупованої території.

Київ скептично ставиться до іранської версії подій, а експерти з обох країн на прохання Тегерана провели зустріч, щоб обговорити докази, зібрані Україною.

– Іранці продовжують наполягати на тому, що вони не є постачальниками зброї в Російську Федерацію, але нам потрібне підтвердження. Чи є у нас таке підтвердження на сьогоднішній день? Ні, не маємо. Ми розуміємо, що такі речі не літають без того, щоб (люди) навчилися ними керувати, а в росіян не вистачає мізків, щоб розібратися в цьому самостійно… У сучасному світі нічого не можна приховати. Це просто питання часу, коли це стане надбанням громадськості, – сказав Данілов.

Він додав, що поки незрозуміло, чи постачав Іран балістичні ракети в Росію.

– Ми намагаємося відповісти на це питання і зробимо все можливе, щоб цього не сталося. Але якщо це станеться, то це буде говорити про дві речі. По-перше, що у Росії немає можливості виробляти власні ракети, принаймні в такій кількості, яка дозволила б їй продовжувати великомасштабну війну. По-друге, якщо країна, яка перебуває під санкціями з 1979 року, має можливість виробляти таку зброю, то про які санкції йдеться? Таким чином, виникає велике питання про дотримання санкцій, – додав секретар РНБО.

Відносини України з Ізраїлем є прикладом сірої зони. Існує довгий список ізраїльського військового обладнання, яке київський уряд хотів би придбати, але Ізраїль прагне уникнути відплати Москви та намагається зобразити себе нейтральним.

Політичне повернення Беньяміна Нетаньягу на виборах цього місяця ще більше ускладнює картину, оскільки у нього теплі стосунки з Володимиром Путіним, але участь Ірану на боці Росії також вплине на розрахунки Ізраїлю.

– Позиція Ізраїлю щодо цієї війни добре відома і зрозуміла. Ще раз зазначу, що в сучасному світі нічого не можна приховати, ні підтримку, ні відсутність підтримки. Хто ви – прихильник демократії чи прихильник авторитаризму? На чиєму ви боці?”, – запитав Данілов.

Секретар РНБО виступав після визволення міста Херсона українськими збройними силами та чуток про рейди через Дніпро в південну частину Херсонської області, що веде до Криму. Він був небагатослівний щодо стану південного фронту, але вказав на операції за російськими лініями, про які повідомлялося раніше.

Він зробив висновок, що українські Збройні сили перебувають “там, де вони необхідні”.