Листопад, 24 в 14:04

У Харківській області повертається електропостачання – там енергетики заживили вже більше 50% мереж. Зараз фахівці працюють над відновленням і в місті Харків, і в районах області.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

– Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області. Просимо жителів поставитися із розумінням, фахівці роблять все необхідне, враховуючи обов’язкові технологічні процедури, – зазначив він.

Нагадаємо, що через ракетні удари Росії 23 листопада багато міст та областей України залишились без світла та водопостачання. Так, 60% відсотків Києва поки без електрики.