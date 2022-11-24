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Факти / Україна

Заживлено більше 50% мереж. Коли на Харківщині з’явитися світло

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Свет, світло, освещение
Фото: Pexels

У Харківській області повертається електропостачання – там енергетики заживили вже більше 50% мереж. Зараз фахівці працюють над відновленням і в місті Харків, і в районах області.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

– Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області. Просимо жителів поставитися із розумінням, фахівці роблять все необхідне, враховуючи обов’язкові технологічні процедури, – зазначив він.

Нагадаємо, що через ракетні удари Росії 23 листопада багато міст та областей України залишились без світла та водопостачання. Так, 60% відсотків Києва поки без електрики.

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