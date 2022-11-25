Листопад, 25 в 15:10

Український учасник руху опору в Херсоні розповів, як на початку березня убив двох російських солдатів.

Окупанти, які перебували у нетверезому стані, прямували до свого табору. Один з них спіткнувся, а інший зупинився, щоб справити нужду на узбіччі тротуару.

Раптом йому глибоко в праву сторону шиї встромили ніж, описує події CNN, почувши їх з розповідей українця.

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– Я одразу прикінчив першого, а потім наздогнав іншого й вбив його на місці. Я побачив орків в уніформі і подумав: а чому б і ні? Людей навколо не було, так само як і світла. Тож я скористався моментом, – розповів чоловік.

20-річний українець вивчав змішані єдиноборства, завжди носив з собою ніж для самозахисту, але ніколи нікого не вбивав.

– Адреналін зіграв свою роль. У мене не було ні страху, ні часу на роздуми. Перші кілька днів мені було дуже погано, але потім я зрозумів, що вони мої вороги. Вони прийшли до мене додому, щоб забрати це все в мене, – сказав український партизан.

Розповідь чоловіка підтвердили українські військові та джерела в розвідці, які підтримували зв’язок з ним та іншими партизанами.

– Я був не один у Херсоні. Було багато спритних партизанів. Щоночі вбивали щонайменше 10 росіян, – додав він.

Херсонці об’єднувалися в групи, координуючи свої дії з українськими військовими та розвідкою.

– У мене є друг, з яким ми їздили містом, шукаючи місця, де збираються російські солдати. Ми перевіряли маршрути їхніх патрулів, а потім передавали інформацію хлопцям на лінії фронту. Вони вже знали, куди це передати далі, – пояснив партизан.

За вісім місяців окупації Херсона партизани вбили кількох колаборантів, яких РФ призначила в окупаційну владу.

20-річного партизана арештували 9 травня, коли він прийшов на парад до Дня перемоги з жовто-синьою стрічкою на сорочці. Його відвели в місцеве СІЗО, яке взяли під контроль агенти ФСБ.

Там росіяни катували схоплених українських солдатів, розвідників і партизанів.

– Вони били мене кийками, електрошоком, ногами. Не можу сказати, що мене морили голодом, але й їжі давали не багато. Там нічого хорошого не відбувалося, – розповів він.

Партизана відпустили через дев’ять днів після того, як він погодився записати відео, на якому він говорив, що згоден співпрацювати з російськими окупантами.