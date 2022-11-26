Листопад, 25 в 23:36

Україні навряд чи загрожує дефіцит пального через масове використання генераторів через відключення світла.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки.

Як приклад наводиться кількість автомобілів, серед яких сьогодні в Україні налічується близько 7 млн авто. У середньому кожен автомобіль на 100 км дороги витрачає по всім літрів пального.

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Таким чином, якщо автомобіль за годину проїжджає 50-60 км, споживання становить близько 4-5 літрів пального на годину.

Водночас генератори споживають набагато менше: для побутових цілей може йтись про 1 літр / год, коли споживання промислових генераторів можна порівняти з автомобілем.

Як пише РБК, статистика вказує, що за останні 5-6 років до України завезли близько 500 тис. генераторів, а загалом на території держави налічується близько 12 млн домогосподарств. Відтак, генераторами обладнано не більше 3-5% домогосподарств.

– Тому можна зробити висновок: так, паливні мережі можуть відчути підвищений попит, але, враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів в Україну, до дефіциту дійти не повинно, – зазначили в Мінекономіки.

В РБК зазначають, що імпорт пального в Україну в останні місяці становив:

за серпень – 709 тис. тонн

за вересень – 780 тис. тонн

за жовтень – 660 тис. тонн (був знижений попит)

Водночас навесні, коли був найбільший дефіцит пального, Україна імпортувала 60 тис. тонн (за березень), 191 тис. тонн (квітень) та 380 тис. тонн (травень).

Нагадаємо, експерт з паливної галузі Сергій Куюн вважає, що за листопад на ринку було відчутно підвищений попит на пальне через збільшення кількості генераторів, але, вважає експерт, ситуація згодом стабілізується.