Листопад, 25 в 20:36

Українські розвідники провели космічну розвідку радіолокацій приблизно 150 районів розташування російських окупантів.

Як 25 листопада повідомило Міноборони України, це стало можливим завдяки співпраці з фондом Сергія Притули, який передав супутник ICEYE та доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.

За даними ГУР МО, розвідка відбулась не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на території “окупанта та його союзників”.

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– Загалом завдяки проєкту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2,6 тис. одиниць військової техніки, – повідомили розвідники.

Йдеться про, зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК Іскандер, ЗРК С-300, ЗРГК Панцир-С1, ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

– Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога в лісових насадженнях за будь-якої погоди та вночі, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гроші, які українці у серпні збирали на турецькі безпілотники Bayraktar, були витрачені шоуменом та волонтером Сергієм Притулою на супутник ICEYE, можливість користуватись яким була передана українським військовим та фахівцям.

Фото: Олексій Резніков