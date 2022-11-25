ГУР завдяки “народному супутнику” виявило близько 2,6 тис. одиниць військової техніки РФ
Українські розвідники провели космічну розвідку радіолокацій приблизно 150 районів розташування російських окупантів.
Як 25 листопада повідомило Міноборони України, це стало можливим завдяки співпраці з фондом Сергія Притули, який передав супутник ICEYE та доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.
За даними ГУР МО, розвідка відбулась не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на території “окупанта та його союзників”.
– Загалом завдяки проєкту, в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2,6 тис. одиниць військової техніки, – повідомили розвідники.
Йдеться про, зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК Іскандер, ЗРК С-300, ЗРГК Панцир-С1, ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.
– Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога в лісових насадженнях за будь-якої погоди та вночі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, гроші, які українці у серпні збирали на турецькі безпілотники Bayraktar, були витрачені шоуменом та волонтером Сергієм Притулою на супутник ICEYE, можливість користуватись яким була передана українським військовим та фахівцям.
Фото: Олексій Резніков