Листопад, 25 в 21:18

У Києві розгорнули роботу понад 400 пунктів обігріву, куди кожен охочий зможе прийти для зігріву.

Про це повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

За його словами, пункти обігріву працюватимуть щодня, а більшість із них були облаштовані в школах та інших установах соціальної сфери Києва.

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– Якщо в вашому будинку немає електропостачання більше доби, ви зможете прийти в пункт обігріву, щоб підзарядити гаджети чи ліхтарики, випити чаю, дізнатися інформацію, де поблизу знаходяться бювети, де відчинені магазини та аптеки, – написав Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що наразі влада міста працює над тим, щоб у кожному пункті обігріву працював інтернет.

Крім того, Кличко залишив посилання на інтерактивну мапу, де можна дізнатись розміщення кожного зі столичних пунктів обігріву.

Раніше владою України були запущені Пункти незламності, які планують розгорнути в усіх куточках країни. У них можна підзарядити гаджети, зігрітися, скористатись аптечкою тощо.

Факти ICTV більш детально писали про роботу Пунктів незламності, а також про адреси, де можна знайти ці пункти у вашому місті чи селищі.

Джерело: Віталій Кличко