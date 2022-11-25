Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мінус 430 окупантів. У Генштабі озвучили втрати ворога на полі бою

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові знищили щонайменше 430 російських солдатів. Станом на 25 листопада загальна кількість втрат ворога становить близько 86 150 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 2899 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1895 (+6) од,
  • РСЗВ – 395 од,
  • засобів ППО ‒ 209 од,
  • літаків – 278 од,
  • гелікоптерів – 261 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 531 од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

До речі, у британській розвідці повідомляють, що РФ кинула на фронт резервістів із серйозними хворобами.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка