Листопад, 25 в 11:22

За минулу добу українські військові знищили щонайменше 430 російських солдатів. Станом на 25 листопада загальна кількість втрат ворога становить близько 86 150 осіб.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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танків ‒ 2899 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,

артилерійських систем – 1895 (+6) од,

РСЗВ – 395 од,

засобів ППО ‒ 209 од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 531 од,

кораблів/катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

До речі, у британській розвідці повідомляють, що РФ кинула на фронт резервістів із серйозними хворобами.