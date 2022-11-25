Мінус 430 окупантів. У Генштабі озвучили втрати ворога на полі бою
Фото: Генштаб ЗСУ
За минулу добу українські військові знищили щонайменше 430 російських солдатів. Станом на 25 листопада загальна кількість втрат ворога становить близько 86 150 осіб.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
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- танків ‒ 2899 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од,
- артилерійських систем – 1895 (+6) од,
- РСЗВ – 395 од,
- засобів ППО ‒ 209 од,
- літаків – 278 од,
- гелікоптерів – 261 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 531 од,
- кораблів/катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+2) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.
До речі, у британській розвідці повідомляють, що РФ кинула на фронт резервістів із серйозними хворобами.