Листопад, 25 в 14:02

25 листопада у Закарпатській області заплановані графіки погодинних відключень електроенергії.

Відповідні графіки опублікувала Закарпаттяобленерго.

– Так, з учорашнього вечора скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Тячівському та Рахівському районах Закарпаття, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення застосовуватимуться у повному обсязі, тобто, можливості поперемінно чергувати різні населені пункти немає.

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Загалом, судячи з графіку, світло можуть вимикати не більше ніж на 3 години тричі на день. Перша група перебуватиме без електроенергії з 4 до 7 ранку, з 13.00 до 16.00 та з 22.00 до 00.00. Друга група залишиться без світла у такі години: 00.00-1.00, 7.00-10.00 та 16.00-19.00. Третя група знаходитиметься без електрики у такі години: 01.00-04.00, 10.00-13.00 та 19.00-22.00.

Графік можна завантажити або переглянути нижче.

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Нагадаємо, що Волинська область усе ще чекає на підключення до об’єднаної електромережі України після масованого обстрілу України 23 листопада.