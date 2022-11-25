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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріл Росією Херсона та поступове відновлення світла в Україні: що відбувається на 275-й день війни (онлайн)

Обстріл Росією Херсона та поступове відновлення світла в Україні: що відбувається на 275-й день війни (онлайн)

Україна продовжує відчувати наслідки вчорашньої ракетної атаки, внаслідок якої загинули 10 українців, 55 поранені.

У більшості областей держави залишаються проблеми зі світлом, теплом та зв’язком. Станом на вечір, енергосистема вже забезпечує половину потреб України. В першу чергу електроенергію подають на водоканали, очисні споруди та лікарні. У Києві світло вмикатимуть лише на 2-3 години.

Росія продовжує атакувати міста та селища України. Найскладнішою обстановка залишається на Сході, де за тиждень сталось понад 290 бойових зіткнень.

Росія протягом дня щонайменше 18 разів обстріляла Херсон, внаслідок чого загинуло 7 людей, ще 21 особа отримала поранення.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що у Криму були ліквідовані іранські інструктори, які навчали росіян користуватись дронами-камікадзе.

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00:31 - 25 листопада

Про повномасштабну евакуацію мешканців Києва не йдеться. Проте не виключений варіант, що частину людей можуть вивезти зі столиці до передмість.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Києва Віталій Кличко.

Йдеться про деякі категорії населення: наприклад, про дитячі будинки.

– У росіян, у цих терористів ключова мета – щоб ми взяли свої валізи і кудись поїхали на Захід, залишили їм країну… Ми їм не потрібні, їм потрібна територія. Такого вони не дочекаються.

Про жодну евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може тимчасово переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Ми цього не виключаємо. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо, – зазначив Кличко.

Він наголосив, що станом на зараз про переміщення громадян не йдеться. Проте влада повинна готуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Кличко закликав киян запастися теплим одягом, а також зробити запаси технічної та питної води.

Мер порадив громадянам, які мають будинок у передмісті чи друзів із будинком, де є автономне опалення, водо- та енергопостачання, пожити тимчасово там.

– Якщо у когось із вас є домівка у передмісті Києва, якщо є знайомі чи друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоб там тимчасово побути, – заявив Кличко.

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