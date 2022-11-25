Обстріл Росією Херсона та поступове відновлення світла в Україні: що відбувається на 275-й день війни (онлайн)

Україна продовжує відчувати наслідки вчорашньої ракетної атаки, внаслідок якої загинули 10 українців, 55 поранені.

У більшості областей держави залишаються проблеми зі світлом, теплом та зв’язком. Станом на вечір, енергосистема вже забезпечує половину потреб України. В першу чергу електроенергію подають на водоканали, очисні споруди та лікарні. У Києві світло вмикатимуть лише на 2-3 години.

Росія продовжує атакувати міста та селища України. Найскладнішою обстановка залишається на Сході, де за тиждень сталось понад 290 бойових зіткнень.

Росія протягом дня щонайменше 18 разів обстріляла Херсон, внаслідок чого загинуло 7 людей, ще 21 особа отримала поранення.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що у Криму були ліквідовані іранські інструктори, які навчали росіян користуватись дронами-камікадзе.